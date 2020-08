Si registra un nuovo caso di Coronavirus a Nettuno. Si tratta di un ragazzo di 30 anni di rientro dalla Sardegna. All’arrivo all’aeroporto di Fiumicino è stato sottoposto alla procedura sanitaria di rito ed è risultato positivo al tampone per il Covid 19. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ed è stato posto in isolamento domiciliare.