Avv. Ezio Bonanni in Sicilia e la tutela vittime amianto

“Asbestos was considered by previous IARC Working Groups in 1972, 1976, and 1987 ( IARC, 1973 1987a ). Since that time, new data have become available, these have been incorporated in the Monograph, and have been taken into consideration in the present evaluation“.

La lesività di tutte le fibre di asbesto

Infatti, lo IARC, che è l’Agenzia dell’OMS, ha affermato che tutte le fibre dei minerali di amianto sono cancerogene, ovvero generano cancro, tra i quali il mesotelioma, il tumore del polmone, della laringe e delle ovaie, per cui vi è unanimità scientifica, e poi anche altri cancri:

“Asbestos is the generic commercial designation for a group of naturally occurring mineral silicate fibres of the serpentine and amphibole series. These include the serpentine mineral chrysotile (also known as ‘withe asbestos’), and the five amphibole minerals – actinolite, amosite (also known ad ‘brown asbestso’), anthophyllite, crocidolite (also known as ‘blue asbestos’), and tremolite (IARC, 1973; USGS, 2001). The conclusions reached in thism Monograph about asbestos and its carcinoegenic risks apply to these six types of fibres wherever they are found, and that includes talc containing asbestiform fibres. Erionite (fibrous aluminosilicate) is evaluated in a separate Monograph in this volume” (1.1, pag. 219).

Tutti gli amianti sono quindi cancerogeni, compreso il crisotilo, per il quale le lobby hanno tentato fino all’ultimo la non cancerogenicità.

Perciò, l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, si è molto speso, per dimostrare che anche le fibre di crisotilo sono dannose per la salute umana.

Amianto: mesoteliomi, tumori del polmone e altre neoplasie

L’ONA, e l’Avv. Ezio Bonanni, hanno infatti reso pubblico il contenuto dell’ultima monografia IARC sulla pericolosità dell’amianto (World Health Organization IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans – Vol. 100C “Arsenic, metals, fibres, and dusts volume 100 C – A review of human carcinogens” ASBESTOS – Lyon, France 2012).

Infatti, le conclusioni degli scienziati, ovvero il sapere scientifico di agenzie indipendenti come lo IARC, sono fondamentali per dimostrare la dannosità di queste fibre ed ottenere la tutela vittime amianto.

Le conclusioni dello IARC sulla lesività dell’amianto

Si conclude che tutte le fibre di amianto sono cancerogene e provocano rispettivamente fibrosi e cancro. Gli organi bersaglio sono, prima di tutto, la laringe, il polmone e la pleura, e poi le altre sierose (mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, mesotelioma del peritoneo, mesotelioma pericardico), poi ancora, le ovaie.

La legge amianto in Sicilia (legge Gianni)