Anzio, odore insopportabile a ridosso della Biogas. I cittadini scrivono agli organi di controllo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, per la Biogas di via della Spadellata è partita la segnalazione dell’associazione Città Insieme per le emissioni odorigene:

”ll cattivo odore è insopportabile: da agosto l’area a ridosso del cavalcavia di Padiglione è flagellata dal puzzo di marcio, specie in certi giorni e sempre dopo il tramonto. Facendoci interpreti delle numerose lamentele abbiamo ritenuto opportuno girare il problema alle autorità competenti perché la cosa va sanata immediatamente.

Qui di seguito il testo della nostra segnalazione.

“Si segnala una condizione di pesante disagio per la popolazione causato da forti odori diffusi nell’atmosfera in zona Padiglione, al confine tra i comuni di Nettuno ed Anzio. La situazione perdura da alcune settimane.

Gli odori sono verosimilmente originati da materiale organico in fermentazionee sono percepibili soprattutto dopo il tramonto ed in particolar modo nei giorni postfestivi.

Una sommaria ma ripetuta ricerca effettuata da diversi cittadini durante il corrente mese di agosto rivela che l’area interessata si estende per 600-800 metri di raggio a partire dal cancello di servizio dell’impianto biogas operante in via della Spadellata, comune di Anzio, punto in cui l’odore è particolarmente concentrato.

La presente segnalazione mira ad informare le autorità vigilanti affinché procedano a verificare che tutti gli accorgimenti antiodore disposti nell’impianto siano in piena efficienza ed operatività ed ovviamente ad intervenire per ripristinarli se necessario. Assoc.Cittainsieme.”

Segnalazione inviata il 27/8/2020 per email ordinaria a:

• Polizia Locale di Anzio

• Polizia Locale di Nettuno

• ARPA – Lazio

• ASL RM H6

• p.c. Sindaco di Anzio

• p.c. Sindaco di Nettuno

La segnalazione per conoscenza è stata inviata al consigliere regionale Marco Cacciatore Ricordiamo ai non addetti che Marco presidente della X commissione del Consiglio regionale del Lazio.