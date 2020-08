Aggiornamento Covid-19

Venerdì 28 agosto 2020

Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono 16 (5 ricoverati in ospedale e 11 in isolamento domiciliare).

La situazione è monitorata costantemente dall’Asl.

Il Sindaco, Candido De Angelis

Anzio,28/08/2020