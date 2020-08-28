ANNUNCIO PUNTATA TROPS - news - L'Eco Del Litorale | Notizie online

RIPARTE, CON MANUELA TROMBETTA, “TROPS”, LO SPORT AL CONTRARIO. SI TRATTA DI UNA PUNTATA DI ASSOLUTA ATTUALITA’, PERCHE’ DEDICATA ALLA SCUOLA , PROSSIMA ALLA SFIDA DELLA RIAPERTURA, SENZA TRALASCIARE L’ALTERNATIVA DELLA CASA E APRENDO LA “GALASSIA DEL FAIR PLAY”, CON I SUOI STRAORDINARI PERSONAGGI A FUMETTI, AI NONNI, OLTRE CHE AI NIPOTI. IL MESE DI SETTEMBRE DOVREBBE ANNUNCIARE I NUOVI PROGETTI CON “SPORT E SALUTE”, IL COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY E SOPRATTUTTO DI SVELARE I DECRETI ATTUATIVI DELLA NUOVA LEGGE SULLO SPORT…