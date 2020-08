Roma, i NORSAA salvano una gattina di Anzio da una “balia” senza esperienza - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Le guardie zoofile ambientali NORSAA, hanno provveduto a mettere in sicurezza una gattina di pochi giorni, affidata ad una persona con con scarsa esperienza nella cura di gatti appena nati. Questa signora iscritta ad un gruppo Fb si era offerta di accudire i due gattini. Essendo un gruppo di balie specializzato, gli affidatari dopo aver salvato i gatti dalla strada e dopo averli fatti visitare alla clinica veterinaria “Quartiere Europa” hanno portato i piccoli alla donna pensando di metterli al sicuro. Una volta consegnati, purtroppo il maschietto è morto il giorno dopo e la femmina ora ha problemi respiratori per cause che non è stato possibile stabilire. Cosi gli stessi hanno segnalato l’accaduto alle guardie zoofile. I Norsaa prontamente intervenuti sul posto hanno preso non con poca difficoltà, vista la resistenza della donna a consegnare la gattina. La piccola ora é accudita da una volontaria e guardia zoofila Noorsa. È utile ricordare a chi trovasse degli animali di diffidare dei gruppi fb e di chi risponde a titolo personale senza far parte di un’associazione riconosciuta.

Il post fb dell’intervento:

Roma. In un sottobosco tempestato di affidatari di animali, balie, “mamme a distanza”, molto spesso troviamo persone con problemi importanti, incapaci di badare a se stessi e agli animali, oltre ai classici accumulatori seriali. I nostri operatori sono stati chiamati a verificare uno di questi, dopo che un gattino di due era morto repentinamente dopo essere stato affidato ad una “balia”. Gli operatori Norsaa, hanno constatato l’inaffidabilità di chi deteneva l’animale ed i rischi sanitari , con il supporto della Polizia di Stato ( chiamata dalla “balia”), il gattino è stato sottratto alla custodia ed affidato ad un nostro operatore che se ne prenderà cura. Chi ha affidato l’animale e chi ha ricevuto il gatto, saranno sanzionati entrambi per malgoverno e incauto affido di animali Art 19 legge 34/97 Regione Lazio.