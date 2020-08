l Rugby Anzio Club ufficializza lo staff tecnico per la stagione 2020-2021 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Rugby Anzio Club presenta e ufficializza lo staff tecnico della stagione sportiva 2020/2021. La società ha assegnato a Luca Santarcangelo il ruolo di direttore tecnico affiancato da Michele Interollo in veste di direttore sportivo, e con il supporto di Matteo Martino e di tutto il direttivo è stata organizzata una vera e propria squadra formata da 14 allenatori.

Per la seniores, Riccardo Ghellini è stato confermato e guiderà il Primo XV di Anzio alla conquista del campionato della Serie C1. Il lavoro e i risultati raggiunti nella precedente stagione, interrotti dall’emergenza Covid, hanno invero evidenziato le reali possibilità per la prima squadra di ambire ad obiettivi importanti e assolutamente alla portata di una rosa che quest’anno vedrà ben 5 nuovi innesti, tutti provenienti dal vivaio della Rugby Anzio Club.

Per il settore giovanile, partendo dall’Under 18 la guida tecnica è stata affidata a Luca Santarcangelo. Ed a seguito dell’accordo rinnovato tra Rugby Anzio Club e Nuova Rugby Roma tutti i giocatori della categoria saranno coinvolti in un progetto di primissimo livello verso un’esperienza che arriverà a formare giocatori di élite fino al loro arrivo in Seniores.

L’Under 16 sarà guidata da Mattia Bassi insieme a Stefano Marras (ex giocatore ed allenatore di grande esperienza), e la squadra esattamente come l’Under 18 sarà integrata nel progetto tecnico con la Nuova Rugby Roma. Mattia Bassi sarà anche l’allenatore dell’Under 14, affiancato nella guida da un’altra importante new entry nello staff tecnico, Francesco Bucci.

Per l’Under 12 la panchina è stata affidata a Matteo Mangili insieme a Marco Castaldi, quest’ultimo inserito nel percorso di formazione tecnica della RAC come altri allenatori in rampa di lancio. Scorrendo le categorie, Under 10 a Stefano Infanti coadiuvato da Claudio Pastecchi, Under 8 ad Alessandro Rosi e Marco Castaldi e Under 6 ad Alba D’Alberto insieme a Giulia Carrera. Il Touch sarà guidato da Matteo Martino e Mauro Pignatiello.

A breve si registrerà anche la ripresa degli allenamenti. La prima squadra e l’Under 18 inizieranno la preparazione il 4 settembre, le under 14 e 16 riprenderanno il 7 settembre, e le under dalla 6 alla 12 il 15 settembre. Presso la segreteria del Rugby Anzio Club (all’interno dell’impianto di via Ardea, ad Anzio Colonia) è possibile sin dal 1° settembre iscriversi alla stagione sportiva 2020-2021, oltre che richiedere una settimana di prova gratuita per provare l’ebrezza della palla ovale. L’apertura della segreteria è fissata il martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19,30. In alternativa è possibile contattare il numero 349/7756997.