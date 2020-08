A Nettuno e a Rocca di Papa, liti e proteste dei rifugiati all’interno dei centri di accoglienza - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A Nettuno e a Rocca di Papa, disordini all’interno dei centri di accoglienza. Nella serata di ieri presso il CAS di Tre Cancelli di Nettuno, i carabinieri sono intervenuti per una lite tra gli ospiti del centro. Sul posto in ausilio sono giunte anche due volanti della polizia. A Rocca di Papa invece i rifugiati sarebbero in protesta contro l’isolamento forzato dovuto ad alcuni positivi al covid. I disordini da quanto ci viene riferito dagli organi di controllo sono frequenti e dovuti soprattutto alle diverse etnie che condividono spazi comuni. Al momento non verranno accolti altri migranti nei CAS locali, gli ultimi arrivi sono di una settimana fa.