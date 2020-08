Anzio, uccisi tre gattini in via Corso Italia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

I fatti lunedì 24 agosto nel Comune di Anzio presso il Quartiere Europa e precisamente in Corso Italia. La segnalazione da parte di un cittadino

Anzio è stata protagonista di un episodio increscioso lunedì 24 agosto. Presso il Quartiere Europa e precisamente Corso Italia, grazie alla segnalazione di un cittadino, sono stati ritrovati tre gattini uccisi nel cortile di un condominio. Due sono stati addirittura buttati in un cassonetto. Le persone del vicinato descrivono i gattini come animali buoni, che non davano fastidio a nessuno e aggiungono che erano accuditi da una volontaria. I residenti chiedono aiuto a chi ha informazioni, anche in forma anonima e si rivolgono con stizza al colpevole definito “ignobile e vigliacco” e responsabile di “un gesto così crudele”. Preannunciano che verrà sporta denuncia alle autorità competenti. Proprio le persone del vicinato si rivolgono alle stesse autorità competenti ricordando che il colpevole dell’accaduto “risiede nel nostro Comune e che chi compie atrocità simili è pericoloso anche per gli esseri umani”.