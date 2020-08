IL 27 E 28 AGOSTO 2020 TORNA IN PRESENZA E IN SICUREZZA LA FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA DI OSTIA “PAROLE PER RIPARTIRE” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

In occasione delle prossime Festività di S.Monica e di suo figlio S.Agostino, patrono di Ostia, si svolgerà giovedì 27 e venerdì 28 agosto la 28.esima edizione della Festa del libro e della lettura di Ostia, con ingresso come sempre libero e gratuito. L’importante manifestazione culturale del Litorale Romano si terrà per la prima volta in questo 2020 (in genere sono tre gli appuntamenti annuali), all’aperto e nel rispetto delle norme anti-Covid.

La Festa si terrà nell’ampio e accogliente Giardino della Famiglia, che si trova nell’area retrostante alla Chiesa di S.Monica (piazza S.Monica), di fronte alla “Vasca”, il Centro culturale dell’Associazione Clemente Riva, organizzatrice dell’iniziativa. Tema: “Parole per ripartire”. Migliaia di libri usati saranno disponibili ad offerta libera per raccogliere fondi di solidarietà: per festeggiare i dieci anni della Festa, tante le offerte speciali. Altri argomenti importanti: la candidatura del Parco archeologico di Ostia Antica a patrimonio dell’Unesco; risultati e prospettive dell’Ostia Liber Fest, il primo Festival delle librerie di Ostia; un omaggio a Gianni Rodari nel centenario della nascita.

Durante i due giorni è previsto inoltre l’allestimento di uno “Speech Corner” dalle 16 alle 19: interventi liberi e gratuiti di autori, scrittori, artisti, musicisti e fotografi sul loro ultimo libro, sulla loro nuova opera o sulla loro attività. La Festa ospiterà anche la Mostra itinerante del fotografo Pino Rampolla “Dalla solitudine al Sole: Ostia e la sua lotta al coronavirus”. Verrà pure annunciato ufficialmente il giorno dell’inaugurazione della Mostra con l’esposizione delle opere che hanno partecipato al Concorso nazionale “Fotolibrando online”, organizzato dalle Associazioni culturali Clemente Riva e Alta Marea: sabato 10 ottobre presso la Galleria Artedegas di Ostia (l’evento proseguirà fino al 17 ottobre), gestita da Cristina Casavecchia. Orari dei due giorni della Festa: 10-13 e 16-19. Media partner Canale 10.

PER info E CONTATTI: 3273590986; assclementeriva@gmail.com