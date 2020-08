Nettuno, coronavirus: torna dalla Sardegna ed è positivo al covid - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un uomo di 70 anni di Nettuno rientrato dalla vacanze in Sardegna è risultato positivo al coronavirus. L’anziano dopo aver avuto per alcuni giorni la febbre, si è recato agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Visti i sintomi si è proceduto ad effettuare come da prassi il tampone che è risultato positivo. In tarda serata è stato trasferito all’ospedale per le malattie infettive Spallanzani di Roma con un principio di polmonite. Nella giornata di oggi il 60 per cento dei casi positivi registrati nel Lazio sono di rientro dalle vacanze ed il 35 per cento provenienti dalla Sardegna. Nello specifico nell’Asl roma 6 sono 12 i casi positivi, dei quali 7 dalla Sardegna e uno da Corfù.