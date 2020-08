Nettuno, coronavirus: salgono i casi positivi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

In data odierna si registra un nuovo caso di Coronavirus a Nettuno e due guarigioni. E’ risultato positivo al test di rientro da Malta un cittadino italiano di 56 anni posto in isolamento domiciliare. Dichiarati guariti e fuori dalla quarantena un cittadino pakistano, risultato positivo lo scorso 30 luglio e un cittadino del Bangladesh in isolamento dopo la positività riscontrata lo scorso 24 luglio. E’ risultata negativa al secondo tampone di controllo, invece, la cittadina nettunese di 47 anni trovata positiva durante la fase di pre ospedalizzazione e che, ora, è stata sottoposta ad un altro tampone di verifica di cui si attende l’esito.