Anzio, si suicida impiccandosi una ragazza di 29 anni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, una ragazza di 29 anni si è suicidata ieri sera intorno a mezzanotte. A ritrovare il corpo senza vita nella stanza da letto, la sua famiglia. La giovane si impiccata con una traversa interna dell’armadio, lasciando una lettera in cui spiega i motivi della sua depressione. Ad intervenire sul posto i carabinieri della compagnia di Anzio ed i sanitari del 118. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’esame autoptico, anche se sul corpo non ci sono segni di violenza, e trasferita a Tor Vergata.