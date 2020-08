Anzio, servizio sperimentale per la raccolta porta a porta del verde e delle potature - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, servizio sperimentale per la raccolta porta a porta del verde e delle potature. Il calendario completo e tutti i contatti relativi al servizio

Superati alcuni rallentamenti, nei giorni a ridosso del ferragosto, ad Anzio prosegue il servizio sperimentale per la raccolta porta a porta del verde e delle potature, istituito dall’Amministrazione De Angelis e seguito da vicino dall’Assessore alle politiche ambientali, Giuseppe Ranucci, in aggiunta al conferimento gratuito presso i centri, aperti sette giorni su sette, di Via della Campana e di Via Goldoni a Lavinio.

Tramite un link i cittadini possono consultare, nello specifico, la mappa interattiva per individuare il giorno del servizio, nelle rispettive macrozone e nelle singole vie.

(clicca sulle aree colorate per avere informazioni dettagliate)

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1muY2jxJPFlsO4PoqMPLsvfDj-VZ6D75v&ll=41.51538364212335%2C12.605392192358295&z=11

Si precisa che i cittadini possono conferire gli sfalci verdi per un massimo di tre sacchi trasparenti da 20 kg, oppure in fascine legate, in modo da consentire agli automezzi in servizio il prelevamento di tutti i quantitativi, che dovranno essere esposti dai cittadini, tra le ore 21.00 e le ore 5.00 della mattina, il giorno precedente della raccolta.

Per informazioni:

– numero gratuito da telefono fisso 800 996 998.

– numero gratuito da cellulare 080 556 9000.

Anzio, 20 agosto 2020