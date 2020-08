Emergenza Covid, rientro a scuola in piena sicurezza. Lavori di adeguamento della scuola primaria “Trilussa” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Garantire il distanziamento sociale e limitare la possibilità che si formino assembramenti nell’orario di entrata e uscita degli studenti. Con questi obiettivi nel mese di agosto i plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica saranno oggetto di lavori di adeguamento, in linea con le normative anti-Covid.

Intervento di adeguamento degli spazi della scuola primaria “Trilussa” e recupero spazi didattici per la scuola materna di via Turati – Circolo didattico “Trilussa” Via Matteotti

Ecco gli interventi di manutenzione straordinaria:

• messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per tutti gli accessi all’Istituto scolastico disponibili e dei relativi percorsi (2 accessi di via Matteotti e 1 accesso su via Turati);

• posa in opera di pensiline sui percorsi di accesso all’edificio scolastico, utili a consentire l’accoglienza individuale degli studenti all’interno del cortile di pertinenza dell’Istituto, mantenendo il distanziamento sociale;

• sistemazione di due aule, attualmente utilizzate a laboratori, dove saranno allocate sezioni in esubero della vicina scuola materna di via Turati;

• sistemazione di aree esterne recuperabili per consentirne l’uso per attività didattiche che si possono svolgere all’aria aperta, in particolare per quanto riguarda gli alunni della scuola materna.

“Il plesso è frequentato da circa 800 studenti – spiega l’Assessore Federica Castagnacci – Stiamo realizzando una serie di interventi per aumentare i percorsi di esodo dalla scuola e per recuperare spazi alla didattica in modo da collocare gli studenti in esubero presso la scuola materna “Comprensorio B” di via Turati, facente parte dello stesso circolo didattico”.