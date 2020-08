"Nuovo attentato alla salute pubblica del nostro territorio ! "Le dichiarazioni di Alfredo Cugini di Arde@Futura in seguito all'incendio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nuovo attentato alla salute pubblica del nostro Territorio! L’ennesimo incendio, della cui origine al momento non si conosce la causa, ha riversato sulla città di Ardea la sua nube tossica. Dopo i roghi che si sprigionano da sempre e per ogni dove tra i rifiuti abbandonati e dai fondi incolti e mai manutenuti, dopo l’incenerimento dello stoccaggio di plastica e carta della vicina Aprilia, dopo la tragedia sfiorata di ieri presso un campeggio del litorale, questa notte la combustione di uno stivaggio di pneumatici ha dato il colpo di grazia ad una stagione già oppressa dal morbo del Covid. E’ tempo di una collettiva riflessione sulla tutela dell’Ambiente e di conseguenza della vita comune: tutti noi abbiamo ormai l’obbligo di assumere serie responsabilità al riguardo per la salvaguardia del futuro soprattutto delle nuove generazioni. Confidiamo nei possibili ed opportuni provvedimenti che l’amministrazione Comunale vorrà adottare sia nel circoscrivere i danni immediati ma soprattutto nello scongiurare il ripetersi di tali infausti eventi

Alfredo Cugini

Arde@Futura