Anzio, voragine in via Porto Neroniano davanti il portone di una disabile - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, voragine davanti un portone in via Porto Neroniano in pieno centro storico. I residenti dai primi di luglio nonostante i vari solleciti all’ufficio tecnico e alla polizia locale, per mettere in sicurezza la buca ed impedire a topi e scarafaggi di invadere palazzo e via, hanno creato un tappo di cartone. Il foro del centro storico è divenuto in breve tempo l’attrazione di tutti i gatti del quartiere e un grandissimo disagio per chi vive nel palazzo, tra cui un’anziana disabile. I residenti chiedono a gran voce quanto ancora dovranno aspettare l’intervento del comune per la riparazione della buca stradale: “Siamo in attesa di una risposta”