Roma: L’Academy of Art and Image conferisce all’attore Vincenzo Bocciarelli Attestato di Benemerenza - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Lo scorso 10 agosto, in occasione della serata inaugurale, della superlativa struttura “Antica Scuderia”, che fino a pochi anni fa era quartier generale dell’attore Gabriel Garko, l’attore Vincenzo Bocciarelli, insieme ad altre personalità di rilievo, ha ricevuto l’attestato di Benemerenza, conferito dall’Academy of Art andImage, per l’Impegno profuso e il fattivo contributo culturale e sociale. La bellissima serata è stata programmata dalla super sportiva Ilaria Freddara, campionessa italiana di fitness, ex praticante di atletica leggera ginnastica artistica e golf, che dopo queste straordinarie esperienze, si avvicina al mondo dei cavalli ed insieme al compagno Massimo Giannini, ex tecnico della Svezia, prende in gestione l“Antica Scuderia”.



Un riconoscimento quello dell’Academy of Art and Image assegnato ad una rosa di artisti con alto valore artistico e umano che hanno contribuito a dare lustro e merito alla cultura e all’arte in tutte le sue molteplici manifestazioni.

<<Sono particolarmente felice di aver ricevuto questo riconoscimento – ha dichiarato l’attore Vincenzo Bocciarelli – soprattutto in questo particolare momento, nel quale il mondo sembra andare sottosopra. Desidero di cuore dedicarlo a tutti coloro che non si perdono d’animo e giorno dopo giorno, con umiltà e tenacia lottano per promuovere e sostenere l’arte e il suo grande potenziale salvifico ed evolutivo>>.

La significativa pergamena è stata assegnata oltre all’attore Vincenzo Bocciarelli agli stessi titolari della Scuderia ed organizzatori della serata Ilaria Freddara e Massimo Giannini, anche a Monsignor Paolo Cartolani Marchese di Papiano il quale ha dato la solenne benedizione, al Presidente della Commissione Scuola, Sport e Cultura Alessandro Pizzuti ed al Vice-Presidente della Commissione Scuola, Sport e Cultura Francesco Castracane, al Duca Don Fabrizio Mechi di Pontassieve, alle attrici Ottavia Fusco Squitieri, Antonella Ponziani e Floriana Rignanese; agli attori Antonio Giuliani, Gabriele Laghezza, alla cantante Alma Manera arrivata in compagnia della mamma Maria Pia Liotta e della figlia, la piccola Regina, al conduttore di Mediaset Anthony Peth, alla giornalista Daniela Cursi; all’ex miss Italia 1988 Nadia Bengala, alla designer d’interni Emanuela Amati; a Frame Academy 360 con il regista Alessandro Di Filippo e al director Vincenzo Marinangeli, ad Alexandra Senise in memoria del Padre Giorgio, ad Alessandro Spina Comandante del 1° Squadrone volontari a cavallo. Presente la scuderia auto d’epoca con Stefano Cerrone, Tony Barrese e Domenico Bruno. Nel parterre la celebre e raffinata stilista Regina Schrecker, Simone Ripa con Stefano Ricciardi, la hairstylist Maria Cristina Puccio e l’assessore allo sviluppo delle attività produttive Municipio I di Roma, Giulia Urso. L’organizzazione e la conduzione dell’evento sono state a cura della giornalista Paola Zanoni.

L’attore Vincenzo Bocciarelli, reduce dal grande successo della presentazione in anteprima nazionale, della prima fatica editoriale “Sulle ali dell’arte”, presso la Pinacoteca di Ascoli Picenolo scorso 28 luglio, si sta preparando ad altri importanti progetti che lo vedranno protagonista, tra questi c’è la nuova sitcom “Vincent Set Come Home” nata da un’idea del lungimirante Pierpaolo Poggi produttore della 3IN OneProduction con Laura Grossi e Antonio Rafanelli. Inoltre in autunno tornerà al gran teatro nelle vesti di re Claudio, patrigno di Amleto con una produzione colossale dell’Amleto della compagnia di Sebastiano Lo Monaco la cui regia è stata affidata ad uno dei registi teatrali più interessanti del momento, Alessio Pizzech.

