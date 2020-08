NETTUNO TRACCE CINEMATOGRAFICHE FILM FEST VI ASPETTA PER LA NONA EDIZIONE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La nona edizione di “Tracce Cinematografiche Film Fest”, organizzato dall’associazione “Tempo Meccanico”, si terrà nelle serate di venerdì 4 settembre, sabato 5 settembre e domenica 6 settembre 2020. Le premiazioni dei vincitori, causa Covid, sono rinviate al prossimo anno, nel quale festeggeremo il primo decennale del nostro festival. Tracce infatti è noto ai fruitori, agli esperti, alla cittadinanza e agli amici appassionati che ci seguono, come il festival internazionale a rilevante impatto sociale del cortometraggio culturale del litorale romano e pontino. Il nostro caro pubblico, che ringraziamo per averci contattato per sapere quando saremmo tornati, attende con trepidazione le proiezioni non mainstream che difficilmente può fruire al di fuori di Tracce. Anche quest’anno la proiezione dei corti finalisti e vincitori avverrà nella splendida e suggestiva cornice del Forte Sangallo di Nettuno (RM). La manifestazione è stata inserita all’interno del programma dell’estate nettunese 2020. Ricordiamo a cittadini e turisti che il nostro festival, autopromosso ed autofinanziato da noi volontari dello Staff, è ad accesso libero e gratuito, anche grazie agli sponsor che ringraziamo. Quest’anno, fra le categorie “social”, “animazione”, “free” e “videoclip” saranno visibili corti provenienti da ben 10 nazioni diverse di 4 diversi continenti, compreso il film vincitore dell’ambito premio “Mediterraneo”, il più importante di Tracce. Non mancheranno sorprese! Vi invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook “Nettuno International Film Fest Tracce Cinematografiche” e il sito web, ove seguiranno aggiornamenti sugli orari delle tre serate e tutte le info sulle successive rassegne cinematografiche. Le proiezioni si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal protocollo anti Covid.

http://www.traccecinematografichefilmfest.it/

https://www.facebook.com/Nettuno-International-Film-Fest-Tracce-Cinematografiche

Lo Staff del “Tracce Cinematografiche Film Fest”