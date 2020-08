Anzio, #WorkinprogressShingLe22jovertime2020 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ad Anzio, in Piazzale Marinai d’Italia, dal 19 al 27 settembre, è in programma ShingLe22j OVERTIME. A cura di Andrea Mingiacchi.

ShingLe22j OVERTIME è un evento che nasce dalla volontà di voler continuare nell’impresa della valorizzazione della scogliera del Porto di Anzio, un’operazione artistica iniziata nel luglio 2019 all’interno di Shingle22j Biennale d’Arte Contemporanea.

L’Associazione Culturale 00042 alterna questo nuovo evento, nell’anno in cui la Biennale è a riposo, per dare una continuità annuale alla sezione scultura, così da poter arricchire, nel corso di pochi anni, la Città di Anzio, con un’istallazione scultorea ed un percorso artistico lungo centinaia di metri. ShingLe22j OVERTIME si realizza grazie al patrocinio ed al contributo del Comune di Anzio, per cui ringraziamo sentitamente il nostro Sindaco, Candido De Angelis e l’intera Giunta. Si ringraziano inoltre il Consiglio Regionale del Lazio e l’Assonautica Romana per la concessione del Patrocinio, la società Capo d’Anzio per la grande collaborazione, i nostri partner culturali associazione La Teca e Fusibilia e i nostri sponsors tecnici Dimensione Vino, Ferramenta Flavia, I marmi di Dino Vellitri, I.S.I. impianti sistemi industriali, Nautic Service e Sunset Drink & Food.

ShingLe22j OVERTIME programma:

dal 19 al 27 settembre lavorazione scogliera “Antium urbs Artis”, partecipano gli scultori Luca e Matteo Marovino e Alessandro Canu;

Il 19 settembre, dalle 18.30 alle 20.00, performance poetica di Salvatore Santucci, “ Fuori dal tempo? Caligola e Nerone Imperatori. Parenti… Serpenti”;

Il 26 settembre, dalle 18.30 alle 20.00, canzoni e poesia sul sentimento “La versione di Diana”, raffinato concerto di musica pop di Diana Tejera (con Ugo Magnanti), le cui canzoni vengono connesse, in una modalità poetico-narrativa, a una scelta, adattamento e lettura di brani letterari;

Il 27 settembre, dalle 18.00, inaugurazione nuovo spazio scultoreo e consegna Premio alla Cultura Luciano Mingiacchi, che viene assegnato annualmente dall’associazione 00042 a persone che si sono distinte nell’ambito della cultura e della valorizzazione del territorio.

L’Associazione Culturale 00042 è a lavoro per il bando di preselezione per la partecipazione alla VIII edizione di Shingle22j Biennale d’Arte Contemporanea di Anzio 2021, che verrà pubblicato entro il mese di dicembre sul sito ufficiale della manifestazione