Anzio, approvata la delibera per gli arredi scolastici - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anno scolastico 2020/2021: il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, a seguito dell’incontro con i Dirigenti Scolastici, scrive alla Città Metropolitana per la ripresa in sicurezza delle lezioni anche nella scuole secondarie superiori del territorio

“Alla luce del prossimo inizio dell’anno scolastico 2020/2021, a seguito degli incontri avuti con il corpo dirigente delle scuole secondarie superiori aventi sede nella Città di Anzio, sono a rappresentare il sentimento di profonda preoccupazione che investe il ritorno sui banchi, in un momento così critico come l’emergenza legata al Covid-19. La priorità di tutti noi è quella di garantire il diritto allo studio, senza compromettere la salute degli studenti e di tutto il personale scolastico di fronte al rischio di contagio da coronavirus ; ad oggi, però, ancora non sono giunte notizie sui provvedimenti che Città Metropolitana di Roma Capitale vorrà assumere, al fine di garantire una riapertura il più possibile serena dei nostri Istituti Superiori. Attendo, pertanto, cortese riscontro, avendo premura di dare risposte certe al personale scolastico ed alle famiglie del territorio”.

E’ la nota del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, inviata nei giorni scorsi al Sindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi, in riferimento all’inizio del nuovo anno scolastico nelle scuole secondarie superiori del territorio ed all’emergenza legata al Covid-19.

Per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, a tutela della salute degli studenti, delle famiglie, dei docenti e di tutto il personale in servizio, la Giunta De Angelis ha approvato la delibera per la fornitura di arredi ed attrezzature scolastiche, idonee a favorire il necessario distanziamento nei diciotto plessi scolastici del territorio che, in questi giorni, sono comunque oggetto di tutta una serie di interventi per la ripresa in sicurezza delle lezioni.