AGOSTO CON I BOTTI A CINECITTA’ WORLD: FUOCHI, CINEMA E CONCERTI AL PARCO DIVERTIMENTI DI ROMA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un agosto pieno di eventi a Cinecittà World per chi rimane in città o trascorre le vacanze a Roma: fuochi d’artificio, film e concerti nel parco divertimenti del Cinema e della TV.

Si parte con il botto, dall’8 al 15 agosto arriva “Stelle di Fuoco”, il Campionato Italiano di Fuochi d’Artificio. Le 13 migliori aziende pirotecniche italiane si sfidano con tre spettacoli a sera (Piromusicale, Piroemozionale e PiroGiga),sparando 115mila colpi, ovvero 3 tonnellate di materiale, con fuochi alti oltre 300 metri equivalenti alla potenza di 300.000 lampadine accese. L’apocalisse sta per arrivare sul cielo di Roma!

Oltre ai botti le note musicali. Ad Agosto si accende una stagione di Concerti e DJ Set: party ad oltranza a Ferragosto, il 18 Agosto il concerto di Ludwig, DJ e cantante trap idolo della scena romana, il 25 Agosto è il turno di Gué Pequeno, rapper e personaggio TV, giudice di The Voice e protagonista con Mahmood del trionfo a Sanremo 2019. Notti di musica live da vivere in costume da bagno ballando al fresco dell’acqua della Cinepiscina.

La storica coppia Morgan e Andy dei Bluvertigo suonerà il 29 agosto, mentre il 30 saliranno sul palco oltre 100 musicisti, per la Notte delle Chitarre con alcuni tra i più grandi chitarristi talianied internazionali tra cui Maurizio Solieri e Giuseppe Scarpato.

Nel parco del cinema non poteva mancare… il cinema. Tutte le sere alle 21 un film nella Cinecittà Street: le più divertenti commedie italiane sono in cartellone nella rassegna “Cinema Sotto le stelle”. Gli stessi film, ma da godersi in macchina, saranno disponibili anche nel nuovissimo Drive In allestito presso il parcheggio del parco. Il 17 la prima anteprima cinematografica della stagione: “Una Sirena a Parigi”, delicata storia di una misteriosa sirena persa nella romantica cornice della capitale Francese. E…visto il tema gli ospiti potranno scegliere di gustarsi il film anche direttametne nell’acqua della cinepiscina. Notti di cinema ma anche di sport con tutte le partite della Champions su maxischermo.

Il calendario completo degli eventi a Cinecittà World è sul sito www.cinecittaworld.it.

Ad Agosto ogni giorno Cinecittà World è una vacanza diversa!

Cinecittà World, Roma, Via di Castel Romano (GRA Uscita 26 SSPontina). Info e biglietti su www.cinecittaworld.it Per contatti: 06 4041.1501 press@cinecittaworld.it