Festa dei Pescatori: a Torvaianica - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Festa dei Pescatori: a Torvaianica una tre giorni dedicata alla tradizione con musica e racconti storici. Appuntamento il 14, il 15 e il 16 agosto

Torna per il secondo anno consecutivo l’appuntamento estivo con la Festa dei Pescatori, che nei giorni 14, 15 e 16 agostoanimerà il litorale di Torvaianica.

Ricco il programma della tre giorni di festa, dove sarà possibile scoprire le tradizioni locali, assaggiare il pescato del giorno e trascorrere le serate accompagnati da buona musica e momenti di memoria storica grazie ai racconti dei pionieri di Torvaianica nelle serate di venerdì 14 e sabato 15. La Festa dei Pescatori sarà arricchita dalle mostre fotografiche “Viaggio nella memoria” e “Torvaianica e i Pescatori nel contemporaneo”, lungo la passeggiata a mare di via Pechino.

“Torvaianica nasce con il mare e i suoi Pescatori – spiega la Vice Sindaco Simona Morcellini – la festa vuole essere un omaggio a tutti coloro che, spinti dall’amore e dalla passione per il mare, scelgono di fare i pescatori mantenendo viva una tradizione che si tramanda da generazioni. Per i cittadini e i turisti, la Festa dei Pescatori rappresenta un appuntamento unico per conoscere le tradizioni marinaresche attraverso i racconti dei pionieri che hanno fatto la storia del nostro territorio. Desidero ringraziare tutte le cooperative dei pescatori che, unite, hanno deciso di aprire il loro mondo a cittadini, turisti e nuove generazioni”.

“Abbiamo organizzato la stagione estiva – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – per regalare serate piacevoli e momenti di qualità a tutti coloro che rimarranno in Città o vorranno venire a trovarci, il tutto in piena sicurezza e nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Proprio per tutelare la salute pubblica quest’anno alcuni tradizionali appuntamenti, come la storica processione, non potranno svolgersi. Confido nel senso di responsabilità di tutti per vivere l’estate pienamente, ma in sicurezza”.