Annullata la 4ᵃ edizione di Verde in Festa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Appuntamento spostato al secondo weekend di maggio 2021

Salta la 4ᵃ edizione di Verde in Festa e vola direttamente al secondo weekend di Maggio 2021. È con grande dispiacere che, gli organizzatori della fiera florovivaistica pontina hanno comunicato l’annullamento dell’edizione 2020 di Verde in festa. La persistente situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, nonché le stringenti regolamentazioni imposte dal Governo Italiano in merito ai requisiti di sicurezza richiesti per lo svolgimento di questi eventi, e la situazione di grande “confusione” riferita alle attribuzioni di responsabilità degli enti locali, non favoriscono l’organizzazione della manifestazione secondo le condizioni di sicurezza necessarie. Pertanto, il gruppo Centro Turistico Giovanile e i proprietari della Fattoria Prato di Coppola, luogo dove da tre anni si svolge la fiera, hanno deciso di spostare la 4ᵃ edizione di Verde in festa a Maggio 2021. Organizzata dal Centro Turistico Giovanile ‘Latina in itinere’ che da anni opera nel settore della valorizzazione del territorio dell’Agro Pontino, con particolare riguardo al patrimonio ambientale, storico, archeologico e culturale, Verde in festa, prevede la presenza di più di 40 aziende che espongono in un’area appositamente attrezzata immersa nel verde. Nella tre giorni anche molte iniziative che comprendono laboratori, incontri con gli esperti, seminari e dimostrazioni tenuti da giardinieri professionisti, architetti del paesaggio, vivaisti, tecnici e docenti. Appuntamento dunque per l’edizione 2021 di Verde in festa.