Termina il suo incarico l’Assessore Michela Biolcati - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Oggi termina il mio incarico da assessore nella giunta Terra ma non il percorso politico per la mia amata Aprilia.

Continuerò a perseguire il bene per la città e a partecipare, con l’attuale maggioranza, alle decisioni che di volta in volta verranno assunte. Con l’attuale maggioranza ma certo non al fianco di Piazza Civica, ex lista Terra.

La lista Terra non è nata come movimento politico a sé stante, con tanto di statuto, segreteria ed organizzazione vera e propria. E’ stata invece, sin dall’inizio, un contenitore dove raggruppare candidati a sostegno del Sindaco Antonio Terra, con provenienze ed esperienze diverse. Basti pensare che la lista Terra nasce perché ci sono molti candidati ai quali la lista Forum (la lista storica del Sindaco) non riesce a trovare un posto nei 24 e si decide così di costruire un’ulteriore lista.

I candidati che hanno partecipato con la lista Terra alle comunali 2018 non sono stati contattati per decidere il cambio di nome e pertanto questo non è un semplice cambio di nome, ma la creazione di un nuovo movimento politico, rappresentato dagli attuali consiglieri comunali Ruberti, Petito, Iacoangeli e Diamanti, oltre che dalla coordinatrice dello stesso gruppo, Laurenzi.

Questi consiglieri hanno deciso un percorso politico, forti del “peso” del gruppo consigliare all’interno della maggioranza che governa la città, con modalità e soprattutto tempi che non ho potuto condividere.

Sono stata eletta quindi, come rappresentante della lista Terra e poi mi sono dimessa per essere nominata assessore della lista Terra e così continuo a ritenermi, non avendo nulla a che fare con Piazza Civica e con il gruppo che la rappresenta in consiglio comunale.

Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami nel conferirmi la carica di assessore, la giunta e maggioranza per le dimostrazioni di stima politica e personale che mi hanno esternato in queste ultime settimane di empasse.

Esternazioni che mi hanno gratificata e che mi hanno fatto comprendere quanto il mio percorso sia stato sempre corretto e proficuo dal 2009 ad oggi.

Un ringraziamento particolare lo devo a tutto il settore ambiente del comune, dai dirigenti ai funzionari, che mi hanno sempre supportata in ogni percorso e decisione, spesso difficili, da intraprendere, nonché alla Progetto Ambiente, braccio destro dell’assessorato, anch’essa dalla dirigenza a tutti i dipendenti che sono stati sempre efficienti e sono il primo step del rapporto con i cittadini nella quotidianità del loro lavoro.

Sono stati due anni intensi, molte sono le cose delle quali sono orgogliosa di aver portato a termine.

Tanto è stato fatto e tanto ancora c’è da fare.

Uscire dalla giunta non significa uscire dalla scena politica, della quale faccio parte consecutivamente dal 2009, prima volta che sono stata eletta in consiglio comunale, candidata nella lista civica a sostegno del sindaco D’Alessio.

Allego relazione delle principali attività svolte durante i due anni di mandato.

Cordiali saluti

Michela Biolcati Rinaldi