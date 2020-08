Pivio & Aldo De Scalzi alla 35a Settimana Internazionale della Critica di Venezia.

Non Odiare è la colonna sonora scritta da Pivio & Aldo De Scalzi per il film omonimo, diretto dall’esordiente Mauro Mancini, in concorso alla 35a Settimana Internazionale della Critica.

E’ la storia di un chirurgo di origine ebraica che soccorre un uomo vittima di un incidente ma lo lascia al suo destino quando scopre una svastica tatuata sul suo petto. In preda ai sensi di colpa, cerca di aiutare i suoi figli, fino a quando arriverà il momento di affrontare le sue responsabilità.

Non odiare: come un imperativo, un consiglio, una possibilità. Come il titolo di questo film, unico italiano in concorso nella sezione collaterale della Mostra d’Arte cinematografica di Venezia; sarà nei cinema a settembre.

La pellicola è prodotta da Movimento Film, con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, con musiche appunto di Pivio & Aldo De Scalzi.

Pivio e Aldo De Scalzi, genovesi, danno vita ad un lungo sodalizio artistico nel campo della musica per film a partire dalla colonna sonora del 1997 di “Hamam – Il bagno turco”, film diretto da Ferzan Özpetek. Ad oggi hanno composto le musiche di circa 150 film tra cinema e tv. Nel 2014 vincono David di Donatello, Nastro d’argento e Globo d’oro per le musiche di “Song ‘e Napule” dei Manetti Bros. Nel 2018 vincono con le categorie miglior musica e miglior canzone i David di Donatello, i Nastri d’argento e i Ciak d’oro per il film “Ammore e malavita” dei Manetti Bros. Pivio è anche l’attuale presidente di ACMF (Associazione Compositori Musica da Film), che ha visto nella qualità di Presidente onorario il compianto Ennio Morricone.

Dichiara Pivio a nome del celebre duo: “Per questa controversa storia basata su odio e sensi di colpa, abbiamo scelto una linea musicale fredda e minimalista, utilizzando sostanzialmente synt analogici per ambientazioni rarefatte cui fanno da contraltare improvvise schegge percussive. Come già successo in passato, oltre alla collaborazione storica con Luca Cresta e Claudio Pacini, anche Ginevra torna a collaborare con noi con la canzone Miles away”.

Lisa Bernardini

Foto cover: Pivio & Aldo De Scalzi