RIAFFIORA L'ORO DI ITALIA 90 LA PAROLA AI CITTADINI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

30 anni orsono, la Nazionale Italiana di calcio era ospite della nostra Città, i giocatori e lo staff dimoravano all’Hotel Helio Cabala e si allenavano allo Stadio Comunale (oggi Domenico Fiore).

L’allora Sindaco, Giulio Santarelli, per omaggiare i graditi ospiti fece realizzare dei lingottini d’oro destinati anche allo staff tecnico ed ai rappresentati della F.I.G.C.

Invitati a Palazzo Colonna per ritirarli l’allora CT non diede la disponibilità ed i preziosi furono depositati e conservati in una cassetta di sicurezza presso l’allora Banca di Credito Cooperativo San Barnaba di Marino (oggi BCC dei Colli Albani).

L’episodio è caduto nell’oblio così come l’esistenza dei preziosi che sono rimasti conservati nel caveau della nostra Tesoreria, fino a quando, in occasione della premiazione di Giancarlo De Sisti il D.R. del Tuscolo Fabio Polli mi ha raccontato questa incredibile storia.

Pochi giorni fa, ho partecipato all’inaugurazione della filiale della BCC di Santa Maria delle Mole ed ho chiesto al Presidente se il Comune avesse intestata una cassetta di sicurezza ricevendo risposta positiva.

Abbiamo così avuto accesso al suo prezioso contenuto, 50 lingottini da 25 grammi di oro con incisioni recanti la data di conio. In totale i premi consistono in 1,250 kg di oro con un grado di purezza di 750/1000.

Dopo 30 anni la Città deve deciderne il destino, se richiamare i protagonisti dei mondiali o monetizzare il valore ed utilizzarlo per l’arredo urbano, per un progetto di recupero dei nostri monumenti o per un fondo per le imprese.

Saranno i cittadini a decidere cosa fare con l’oro dei mondiali perchè le risorse pubbliche appartengono ad essi.

Movimento 5 Stelle città di Marino