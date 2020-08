Stefano Caprioli alla Mostra del Cinema a Venezia

Le Musiche da Film del compositore Stefano Caprioli approdano alla Mostra del Cinema di Venezia ed. 2020.

Stefano Caprioli, compositore nostrano tra i più eclettici, attualmente tra i consiglieri dell’Associazione Compositori Musica da Film (ACMF), sarà a Venezia il prossimo 7 settembre, all’Hotel Excelsior al Lido, nell’ambito della prossima edizione della Mostra del Cinema, ospite della Fondazione Ente dello Spettacolo. Insieme a lui, il regista e il cast del Film FREE- LIBERI, che celebra i sogni della terza età e che sarà evento speciale in Laguna durante i giorni dedicati al grande Cinema.

Questa pellicola, opera seconda di Fabrizio Maria Cortese, è uno dei film italiani che vuole simboleggiare la ripartenza dell’industria culturale dopo la dura quarantena del lockdown, facendo in modo di riavvicinare gli spettatori ad una visione di film dentro ai cinema attraverso una storia positiva, che infonde speranza e ottimismo.

Il film, come da notizie ufficiali in giro nel web, parla di un viaggio on-the-road di alcuni ospiti di una casa di riposo che decidono di recarsi dal Lazio in Puglia e che vogliono sentirsi liberi e vivi nonostante l’età non proprio più giovanissima. Le storie personali si alterneranno in un susseguirsi di vicende tra passione e avventura, in un Salento che farà da cornice alle loro emozioni. Riusciranno i nostri amici a realizzare i loro sogni?

Un cast artistico di tutto rispetto: Ivano Marescotti, Enzo Salvi, Babak Karimi , Corinne Clery, Sandra Milo, Antonio Catania, Shalana Santana , Michele Venitucci, Martina Palmitesta, Marco Marzocca, Sergio Friscia.

La sceneggiatura è firmata da Fabrizio Maria Cortese, Carlo Lagreca, Marcello Cantoni, Alfredo Civita.

Fotografia a cura di Dario Di Mella.

Un film attuale, che parla di un momento storico difficile che appartiene al nostro tempo, ma che vuole infondere ottimismo; una commedia prodotta da Golden Hours Film con Rai Cinema, in associazione con Ismaele Film, realizzata con il contributo della Apulia Film Commission e di Regione Puglia.

La colonna sonora, firmata appunto dal M° Stefano Caprioli, comprende due canzoni, composte appositamente per il lungometraggio: AMORE DI GRANO (S.Caprioli) cantata da Corinne Clery – (ed.mus. Emergency Music Italia SRL – Leonardi Edizioni SRL) e BUTTERFLY (L.Petrella – S.Caprioli) cantata da Marcus Eaton con la partecipazione del tenore di fama internazionale Fabio Armiliato – (ed.mus. Emergency Music Italia SRL – Leonardi Edizioni SRL).

Diplomato in pianoforte nel 1983 presso il Conservatorio “B.Marcello” di Venezia, Caprioli si occupa di musica per film dalla metà degli anni 80 quando, trasferendosi a Roma, comincia a collaborare come pianista e tastierista con il M° Nicola Piovani. Come compositore ha realizzato le musiche di lungometraggi e serie tv per la regia di Pupi Avati (“L’amico d’infanzia”, “Dichiarazioni d’amore”), Giacomo Campiotti (“Corsa di primavera”, “Come due coccodrilli”), Maurizio Zaccaro (“Dove comincia la notte”, “La missione”), Rossella Izzo, Luciano Odorisio, Paolo Costella, Eros Puglielli, Angelo Longoni, Gianfranco Cabiddu, Alessandro Capone, Fabrizio Costa e tanti altri.

FREE – LIBERI sarà distribuito nelle sale italiane in Autunno.