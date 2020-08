Nettuno, residente rumeno di Sandalo di Ponente tenta il furto di un auto - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, sabato notte fa verso le tre , un cittadino ha segnalato delle persone armeggiare vicino ad una autovettura, parcheggiata in zona centrale a Nettuno. Gli uomini della volante del commissariato di polizia di Anzio e Nettuno, intervenuti prontamente raggiungevano la zona della segnalazione, nei pressi della rotatoria di via santa Maria, notando un’auto che procedeva a fari spenti. Insospettiti dalla situazione, intimavano l’alt alla vettura con 4 giovani abordo. Gli stessi repentinamente scendevano dall’auto dandosi alla fuga. Iniziava così un breve inseguimento che si concludeva con il fermo di un cittadino rumeno, di circa 20 anni, abitante nella zona di casello 45, (Sandalo di Ponente) luogo già

attenzionato dalla polizia di stato. Il giovane dopo gli accertamenti di rito, veniva arrestato per furto aggravato in concorso.