Anzio, ritrovato il corpo di Massimiliano Gori investito da un gommone in mare - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dopo 36 ore di ricerche è stato ritrovato a largo di Lido dei Pini il cadavere di Massimiliano Gori, il 51 di Ardea travolto da un gommone in mare. L’uomo si era tuffato a largo della coste di Anzio con la sua barca a Vela, quando è stato investito da un gommone con a bordo 5 ragazzi, tra i 17 e i 18 anni. A guidare il mezzo, in un’area consentita, un 17enne di Aprilia che non ha visto l’uomo che aveva da poco ancorato la sua barca a vela. Immediate le ricerche dei i vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto, guidata dal comandante Luca Giotta proseguite nella notte con un elicottero, un gommone e una squadra di sommozzatori interrotte questa mattina, dal tragico ritrovamento. La redazione dell’Eco del Litorale porge le più sentite condoglianze alla famiglia Gori.