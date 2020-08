ANZIO E L'IMPERO RASSEGNA TEATRALE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Torna la Rassegna Teatrale più acclamata ad Anzio negli ultimi 8 anni: ANZIO E L’IMPERO. L’Associazione Culturale La Teca e il Comune sono riusciti a creare un enorme interesse intorno alla ricca Storia della nostra terra attraverso la rappresentazione teatrale della vita di personaggi famosi nati o vissuti ad Anzio. Il Processo a Nerone rende partecipe il pubblico che al termine sarà il giudice che deciderà se Nerone dovrà essere considerato innocente o colpevole. Coriolano rivivra’ il suo odio per Roma e si unirà ai Volsci per cercare di conquistarla. Infine,in Prima Nazionale , Caligola renderà l’impossibile possibile e capiremo la triste vita degli imperatori. 12,21 e 27 agosto sono le date da segnalare,21,30 l’orario per iniziare.

Il posto che conterrà i tre spettacoli, sarà il Parco del Vallo Latino Volsco, che catturera’ le emozioni del pubblico e renderà le esperienze magiche. l’ingresso sarà gratuito, ma la prenotazione obbligatoria (3477372366) fino ad esaurimento dei posti. Apertura alle 21. Tutti ordinatamente in fila, a distanza sicura e muniti di mascherina. ANZIO E L’IMPERO…un’estate….tante storie.