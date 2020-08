”Paura e Delirio ad Anzio”: tre pregiudicati tirano due bombe carta ad un poliziotto - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, rissa su riviera Mallozzi. Tre ragazzi con precedenti penali di Tor Bella Monaca, hanno ferito un agente di polizia fuori servizio. I tre a bordo di un’auto avevano più volte fatto delle manovre pericolose sulle vie adiacenti alla riviera. Il poliziotto in compagnia del figlio vista la scena, ha chiesto ai tre di scendere dalla macchina, che oltre ad essersi rifiutati hanno tirato due bombe carta ferendo l’agente ad una gamba, per poi tentare la fuga. L’auto su cui viaggiavano non è ripartita ed i tre pregiudicati sono stati fermati dalla guardia di finanza. Nonostante abbiano opposto resistenza, con l’ausilio dei carabinieri e della polizia di stato sono stati portati in caserma della compagnia di Anzio. L’agente è stato trasportato agli ospedali Riuniti.