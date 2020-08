ENJOY NETTUNO, PUBBLICATO IL QUARTO VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ stato pubblicato ed è visibile sia sul canale YouTube del Comune di Nettuno che sulla pagina istituzionale Facebook, il terzo video tematico (quarto in totale) inserito nel progetto di promozione turistica del territorio. Si tratta di un filmato che riguarda le “Sere d’Estate” a Nettuno dove è possibile passare momenti di relax e divertimento anche grazie alla collaborazione con i commercianti del centro. Quest’anno, infatti, sono stati creati percorsi e piccole zone pedonali tra Piazza Battisti, via dei Volsci, Piazza del Mercato, via Romana e il Borgo decorate e arricchite da piccoli eventi itineranti per allietare le serate d’estate che turisti e cittadini vengono a trascorrere a Nettuno.