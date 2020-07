Roma, le sfide del nuovo comandante dei vigili Stefano Napoli - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Roma, le sfide del nuovo comandante dei vigili Stefano Napoli tra coronavirus, movida e sicurezza stradale: “Ai giovani dico divertitevi ma in sicurezza”

Intervistato da Fanpage.it, il nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Stefano Napoli, che dai primi di luglio ha sostituito Antonio Di Maggio, percorre i temi prioritari che dovrà affrontare in questi mesi: contrasto al coronavirus e movida, sicurezza stradale e campi rom.

Il comandante lancia un appello al senso di responsabilità rivolto a tutti, soprattutto ai più giovani: “E’ chiaro che noi il covid potremmo superarlo solamente se tutti affronteremo quelle che sono tutte le fasi della nostra vita quotidiana, comprese le fasi del divertimento, con senso di responsabilità”.

Il comandante riflette sulla nuova mobilità della capitale con l’utilizzo sempre più frequente dei monopattini elettrici: “Un bellissimo segnale verso la mobilità dolce – commenta – ma anche in questo caso è importante il rispetto delle regole per non correre alcun rischio e sanzioni”.

Infine, sulla questione dei campi rom, il nuovo comandante assicura “Siamo impegnati h24 su tutti i campi della città e continueremo ad operare in questo modo anche nei prossimi mesi, con il supporto dell’esercito in alcuni casi come a Castel Romano”.

QUI IL VIDEO: https://youmedia.fanpage.it/video/aa/XyPf_-SwNmN8eSbV

QUI L’ARTICOLO: https://www.fanpage.it/roma/le-sfide-del-nuovo-comandante-dei-vigilistefano-napoli-coronavirus-movida-sicurezza-stradale/