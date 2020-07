CATTLEYA SCEGLIE NETTUNO, AL VIA LE RIPRESE DI UNA SERIE TV A TORRE ASTURA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La splendida location di Torre Astura torna ad essere teatro di grandi produzioni televisive e cinematografiche. Dopo capolavori immortali, come “Cleopatra” del 1963 con protagonista Elizabeth Taylor, e pellicole main stream più recenti come il “Pinocchio” di Matteo Garrone, Torre Astura sarà lo scenario di una nuova serie televisiva. Nel mese di agosto inizieranno le riprese di una produzione di alto livello firmata Cattleya, che ha scelto uno dei tratti più belli e caratteristici della nostra costa. Una location di prestigio e dall’immenso valore artistico e paesaggistico, già scelto dalla maison Valentino e dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli come set per immortalare le sue creazioni.

Dal 4 al 7 agosto non sarà possibile accedere alla pineta e alla spiaggia di Torre Astura per consentire le riprese di questa serie televisiva che vedremo prossimamente su Sky.