Nuovo arredo e mastelli in diversi parchi e giardini di Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nuovo arredo e mastelli in diversi parchi e giardini di Anzio. L’Assessore Mazzi: “Nei prossimi giorni interverremo anche alla Pineta Mazza ad Anzio Due ed al Parco Simonetta Colaceci al Quartiere Falasche”

“In questi giorni siamo intervenuti con tutta una serie di interventi per la riqualificazione del territorio: in Piazza Salvo d’Acquisto, a Lido delle Sirene, sono state posizionate le nuove panchine, i mastelli per le deiezioni canine e la colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici. Nuove panchine sono state installate presso i giardini di Viale Marconi ed in quelli di Piazza Liguria. Nei prossimi giorni interverremo, con il nuovo arredo, anche ai parchi della Pineta Mazza ad Anzio Due e Simonetta Colaceci al quartiere Falasche”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche del territorio del Comune di Anzio, Gianluca Mazzi, impegnato in un’azione di riqualificazione dell’arredo dei parchi e dei giardini cittadini.