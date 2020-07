Anzio, attivo tutti i giorni il servizio di navetta gratuito - L'Eco Del Litorale | Notizie online

#RinasciAnzio. L’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo: “Dal 31 luglio, dalle 20.00 all’una di notte, attivo tutti i giorni il servizio gratuito navetta che collega le aree parcheggio di Viale Antium e la Piccola, con il centro cittadino”

“Dal 31 luglio al 23 agosto, tutti i giorni, dalle ore 20.00 all’una di notte, sarà attivo il servizio navetta che, gratuitamente, ogni venti minuti circa, collegherà le aree parcheggio di Viale Antium ad Anzio Due e La Piccola, a ridosso della stazione ferroviaria, con il centro cittadino”.

Lo comunica l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo, in riferimento ai servizi messi in campo dall’Amministrazione De Angelis nei giorni di maggiore affluenza turistica. Il servizio navetta, per i cittadini e per i turisti, in totale sicurezza, con la stessa fascia oraria, sarà attivo anche da venerdì 28 agosto a sabato 30 agosto e nei giorni di sabato 5 e domenica 6 settembre.