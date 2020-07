Tartaruga marina Caretta Caretta a Torvaianica, prevista la schiusa nella settimana dal 13 al 19 agosto - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella giornata di ieri sono stati elaborati, dagli esperti di Tartalazio – Rete regionale per il recupero e monitoraggio della CarettaCaretta -, i valori di temperatura registrati a ridosso del nido deposto sulla spiaggia di Torvaianica da una tartaruga marina il 22 giugno scorso, per stimare il periodo di schiusa: i risultati ci dicono che i piccoli arriveranno nella settimana dal 13 al 19 di agosto: fino a quel momento proseguiranno il monitoraggio costante e la sorveglianza notturna nei fine settimana da parte dei volontari.

Inoltre ieri mattina, il dott. Luca Marini, della Direzione Regionale Capitale Naturale, parchi ed aree protette e Coordinatore della Rete Tartalazio, insieme agli Assessori di Pomezia Miriam Delvecchio e Giovanni Mattias, ha tenuto una breve lezione ai bambini e ai ragazzi della Casa Famiglia Chiara e Francesco sulle tartarughe marine Caretta Caretta e sull’importanza della loro presenza in mare. Un’ottima occasione per far conoscere ai più giovani le meraviglie del nostro mare e rendere partecipi i piccoli ospiti della casa famiglia dell’evento straordinario che quest’anno vede la spiaggia di Torvaianica protagonista.