RIAPERTO BANDO BUONI CENTRI ESTIVI E ATTIVITÀ RAGAZZI: FINO A 800 EURO IN BASE ETÀ - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Regione Lazio ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei voucher per centri estivi e svariate attività ludiche ed educative.

❗️C’è tempo fino al 29 luglio(h. 18) per richiederli❗️

➡️➡️ Le tipologie di attività finanziabili sono:

✔️centri estivi;

✔️servizi per la prima infanzia;

✔️agricoltura sociale; attività educative in sharing; pet terapy; ippoterapia;

✔️attività ludico ricreative e similari;

✔️attività individuali;

✔️attività culturali;

✔️attività educative organizzate in contesti formali e informali da realizzarsi in parchi pubblici, riserve o parchi naturali, parchi archeologici, parchi divertimenti, centri/impianti sportivi all’aperto, parrocchie, fattorie didattiche, aree verdi annesse a scuole e altri contesti o attività che consentano comunque la pedagogia ambientale e la socializzazione.

🔴🔴 I buoni hanno un valore che varia in base all’età dei figli e saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse: si va da un contributo è di 800 euro per la fascia 0-3 anni, ai 200 euro per gli adolescenti tra i 15 e i 19 anni.

Per bambini e adolescenti con disabilità sono previsti 700 euro in più rispetto al voucher spettante per la specifica fascia di età.

🔵🔵 In alternativa, i voucher possono essere spesi, a seconda dell’età dei figli, per servizi di #baby-sitting e baby-sitting di condominio.

💻 Domande: https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/

Enrico Cavallari