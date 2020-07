L’associazione che opera dentro Albadog sensibilizza sull’adozione dei cani - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Contro l’abbandono e la violenza sugli animali l’Associazione Cinofili Volontari Marilù si è posta degli obiettivi: sensibilizzare la concittadinanza, attraverso il volantinaggio e la condivisione degli annunci on-line dei nostri amici animali presenti nel canile Alba Dog di Pomezia, perché importante è farvi conoscere le loro storie, il loro carattere, spesso esempio di altruismo, appartenenza, fedeltà

ed affetto. Vi riassumiamo in breve la nostra missione all’interno del canile: siamo un gruppo di volontari, che ogni giorno, dividendoci i compiti, a turno ci rechiamo presso la struttura e cerchiamo di confortarli, nello scorrere del tempo in un box di canile.

Sono 325 e riusciamo a farli uscire tutti, in tre settimane, abbiamo a disposizione degli sgambamenti dove poterli portare a far svagare, correre e coccolare.

Claudia Padoan

Associazione Cinofili padoan.claudia@libero.it