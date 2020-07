Comune di Pomezia - Consiglio Comunale in videoconferenza - L'Eco Del Litorale | Notizie online

È convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza, in prima convocazione e in seduta ordinaria, per il giorno GIOVEDI 30 LUGLIOORE 09.30 per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Mozione atto di indirizzo per il completamento dei lavori “zona 30” nel quartiere Roma 2 – Santa Palomba; Proposta di adesione del museo civico archeologico Lavinium al sistema museale territoriale dei Castelli Romani e Prenestini – approvazione della convenzione e della bozza di atto aggiuntivo ed integrativo; Atto di riordino e localizzazione delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato “piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”.Il Consiglio comunale sarà trasmesso in streaming per permettere alla cittadinanza di assistere ai lavori.