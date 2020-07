Anzio, gravissimo incidente sulla via Ardeatina all’altezza del civico 296. Una Toyota Corolla grigia ha investito un ciclista ed un motociclista. Per l’uomo in bici è stato richiesto l’ausilio dell’eliambulanza, a causa delle sue gravi condizioni. Alcuni testimoni presenti sul posto, riferiscono che in il guidatore in un primo momento non avrebbe prestato soccorso. Sul posto per i rilievi del caso la polizia di stato. Seguiranno aggiornamenti.