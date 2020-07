Anzio, due arresti per spaccio di cocaina - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella giornata di ieri, dopo una attenta attività di indagine, la squadra investigativa del commissariato di polizia di Anzio Nettuno, procedeva al controllo di due giovani di Anzio, che a bordo di una smart, avevano avuto contatti con alcuni pregiudicati della zona. Il fare sospetto dei due, non è sfuggito agli uomini della polizia, che nel corso di controlli e perquisizioni, rinveniva sostanza stupefacente del tipo cocaina per circa 70 grammi, divisa in dosi pronte alla vendita. I due di 37 e 40 anni venivano tratti in arresto.