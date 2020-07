Proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio Provinciale sull'Ato - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio Provinciale sull’Ato dei rifiuti, domani la Commissione per lo Sviluppo e la Tutela del Territorio della Provincia di Latina

23 luglio 2020

Per aggiornare il dibattito attualmente in corso ho convocato una nuova seduta della Commissione per lo Sviluppo e la Tutela del Territorio della Provincia di Latina, da me presieduta, la terza a distanza di pochi giorni.

La Commissione si terrà domani, venerdì 24 luglio alle ore 10 , presso la Sala Giunta della Provincia, con all’ordine del giorno la proposta di legge regionale, di iniziativa del Consiglio Provinciale, per l’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (Ato) e organizzazione del servizio integrato dei rifiuti.

Confido nuovamente in un’ampia partecipazione dei Consiglieri Provinciali, come sempre è stato, guidata da spirito propositivo e di dialogo, e che i lavori della Commissione partano da un presupposto chiave: la centralità nelle scelte del Consiglio Provinciale.

Sta a noi decidere e proporre soluzioni per dare al nostro territorio norme e regole per una gestione dei rifiuti che sia compatibile con la sua realtà e le sue problematiche. Abbiamo visto ultimamente che, senza regole, le scelte rischiano di essere unilaterali e non condivise.

Domenico Vulcano

Consigliere Provinciale

Presidente della Commissione per lo Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina