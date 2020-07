Oltre l’immaginazione: Anzio, donna incinta mette a segno furti su furti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Immaginate che due anziani signori in vacanza vengano avvertiti dai loro vicini di una coppia che si é stabilità a casa loro. Si tratta di una donna incinta che con il suo compagno per 7 giorni ha svuotato la loro dispensa, cucinato, usato la doccia e rubato tutto danneggiando mobili e divani. I sfortunati proprietari saputo della presenza dei due ladri, rinunciano alla vacanza per correre a casa. La coppia, vedendo giungere i due anziani ha preso le seconde chiavi della loro auto, rubando anche quella con tutte le valige a bordo. All’interno dell’abitazione i due insalutati ospiti avevano spento delle sigarette sul mobilio, lasciando rifiuti e preservativi qua e lá.

Una delle tante storie avvenute ad Anzio, che vede protagonista da diversi mesi una donna che approfittando del suo stato di gravidanza continua a mettere a segno furti su furti, aumentando l’allarme sociale.