VIDEO PROMOZIONALE DELLA CITTA' DI NETTUNO CON IL BRANO ENJOY NETTUNO COMPOSTO DAL MAESTRO GIANLUCA TERRANOVA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno in tutta la sua bellezza. Storia, cultura, spiagge, divertimento ed eccellenze enogastronomiche locali. Una città che aspetta soltanto te per essere scoperta e vissuta in piena sicurezza. Si ringrazia il Maestro Gianluca Terranova che ha composto il brano di accompagnamento e lo ha donato alla Città di Nettuno. Al seguente link sarà possibile scaricare il video promozionale in alta definizione che racconta la nostra splendida città, presentato in anteprima questa mattina alle associazioni e alla stampa dal Sindaco Alessandro Coppola e dal Vicesindaco Alessandro Mauro che hanno fortemente voluto questo progetto che punta a promuovere e valorizzare il nostro territorio. #EnjoyNettuno