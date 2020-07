ROMA, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): BUON LAVORO A ROSATI PER EUR SPA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Ad Antonio Rosati, grande studioso, innovatore e uomo instancabile, faccio i più sinceri auguri di buon lavoro per la sua nuova carica come Amministratore Delegato di Eur spa, le sue competenze e capacità porteranno sicuramente benefici e buoni risultati.

L’impegno apportato in questi ultimi sette anni alla guida dell’Arsial, ha contribuito in modo determinante al rilancio dell’Agenzia e al raggiungimento di moltissimi traguardi importanti, promuovendo progetti di inclusione ed integrazione sociale in una nuova idea di territorio, sostenibile ed ecologica.

Moltissime le operazioni messe in campo in un lavoro di sinergia e di raccordo, contrastando lo sfruttamento di suolo e promuovendo invece uno sviluppo di tutta la filiera agricola e agroalimentare del territorio regionale. Una strada che dovrà continuare ad essere seguita, a garanzia di un nuovo modello per il settore e per un futuro in grado di porre l’agricoltura al centro”.

Così in una nota la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti