Ha riaperto il 24 giugno Il Piccolo Principe, il ristorante con due stelle Michelin del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ha riaperto il 24 giugno Il Piccolo Principe, il ristorante con due stelle Michelin del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. L’Executive Chef Giuseppe Mancino presenta il nuovo menù ispirato al territorio della Versilia. L’esperienza della degustazione stellata, servita sulla terrazza panoramica dell’albergo, è inclusa nell’offerta Gourmet Experience: pacchetto che abbina al pernottamento un vero e proprio viaggio culinario sulle coste toscane.

Pacchetto Gourmet Experience

Il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio propone un’offerta gourmet che comprende un soggiorno di una o più notti e un’esclusiva degustazione presso il Ristorante Il Piccolo Principe, 2 Stelle Michelin, sulla terrazza all’ultimo piano dell’albergo, da dove la vista spazia dal mare alle Alpi Apuane.

Il pacchetto include: pernottamento (di una o più notti); accesso alla piscina panoramica; colazione a buffet; una cena degustazione di 5 portate (acqua e caffè inclusi) dello Chef Giuseppe Mancino presso il Ristorante Il Piccolo Principe 2 Stelle Michelin**; utilizzo dell’area fitness; wi-fi gratuito e illimitato per tutta la durata del soggiorno.

Prezzo a partire da Euro 496,00

Offerta valida fino al 31 ottobre 2020.

Tariffe comprensive di servizio ed IVA 10%. La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo del pacchetto

Il nuovo menu de Il Piccolo Principe

È un menù che parla di mare e di campagna, di piatti poveri e tradizioni locali, in una parola: di Versilia. Il pesce è protagonista: triglie, scampi, cappesante, frutti di mare, crostacei, ricci e lumachine di mare…ma anche tartufi, pecorino ortaggi, animali dell’aia e le erbe amare spontanee, che fanno capolino in più piatti, come nella Tagliatella di farro con mirtilli confit, pollo affumicato, funghi e erbe spontanee. È una ricetta a km 0: l’idea è nata dal desiderio di usare il farro, prodotto tipico della vicina Garfagnana, e carne povera per il ragù, tutti ingredienti semplici della tradizione locale ma impreziositi da un aroma deciso e importante ottenuto con il processo di affumicatura su Pecan.

Il Ristorante Il Piccolo Principe (www.ristoranteilpiccoloprincipe.it) si trova al quinto e ultimo piano del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, indirizzo storico in posizione centrale e a due passi dal mare. Ad accogliervi è il Maître Fabio Santilli, che accompagna gli ospiti in un viaggio alla scoperta della Versilia. L’ampia e luminosa sala sembra un tutt’uno con la terrazza che si protende sul mare. Da qui, lo sguardo abbraccia l’essenza della Versilia: mare e montagne, acqua e terra. Questi elementi sono alla base della cucina dello Chef Giuseppe Mancino, 2 stelle Michelin: i piatti si ispirano al territorio, includendo anche omaggi alle sue origini campane e molta varietà di scelte vegetariane. Colta e raffinata, è una cucina che rispecchia l’eleganza e l’identità del luogo.

Il Piccolo Principe sarà aperto dal 24 giugno al 31 ottobre 2020.

Dal 24 giugno al 17 settembre solo a cena dalle ore 20:00 alle ore 22:00. Giorno di chiusura: lunedì.

Dal 18 settembre al 31 ottobre sarà aperto sia a pranzo dalle ore 12:30 alle ore 14:30che a cena dalle ore 20:00 alle ore 22:00. Giorni di chiusura: lunedì e martedì.

Il Grand Hotel Principe di Piemonte

Sorto nei primissimi anni Venti, si dimostra subito dimora favorita di aristocratici, intellettuali e artisti. La sua eleganza seduce la fantasia di numerosi registi diventando teatro di prestigiose produzioni cinematografiche. Tornato all’apice del suo incanto nel 2004, dopo 19 mesi di restauro, oggi il Principe si pone indiscutibilmente tra gli Hotel storici più esclusivi e raffinati esistenti al mondo. I cinque piani, arredati in stili differenti, compiono un percorso ideale attraverso l’elegante ospitalità di ogni epoca, fino alla luminosità contemporanea della piscina sul tetto con jacuzzi e solarium, uno spazio azzurro proteso sul mare, che fonde edificio e orizzonte agli occhi dello spettatore.

I ristoranti “Il Piccolo Principe” e “Regina” hanno certamente reso celebre nel tempo il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Gli ambienti intimi ed accoglienti, dai quali ammirare lo splendido panorama delle Alpi Apuane e del Lungomare di Viareggio, attraggono durante tutto l’anno turisti e amanti della buona cucina. La cucina de Il Piccolo Principe, curata dallo chef Giuseppe Mancino e premiata con 2 stelle Michelin, propone un menu in cui si fondono creatività, raffinatezza, buona tecnica e ottime presentazioni

La Spa “Principe di Piemonte” propone giochi d’acqua, sauna, centro fitness, massaggi, trattamenti estetici: un relax totale e assoluto, in un ambiente elegante e raffinato, per rigenerarsi nel benessere. Trascorrere qualche ora nella SPA del Grand Hotel Principe di Piemonte, è un’esperienza polisensoriale che rigenera i sensi e distende la mente.