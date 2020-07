Il Cinema in Piazza: Ospiti e Proiezioni della Settimana Cinema America - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Il Cinema in Piazza”, nei giorni da mercoledì 22fino a domenica 26 luglio, sugli schermi di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Porto Turistico di Roma. Segnaliamo sabato 25 luglio a Tor Sapienza l’arrivo dell’ospite internazionale Dennis Gansel, nella serata organizzata in collaborazione con Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma. Nell’arco della settimana saranno ospiti nelle diverse arene: Michele Placido, Riccardo Milani, Paola Cortellesi, Diodato, Roy Paci, Lello Arena, Valerio Mieli e Isabella Ragonese. Segue il programma nel dettaglio.

PROGRAMMA da Mercoledì 22 a Domenica 26 Luglio 2020

IL CINEMA IN PIAZZA

SESTA EDIZIONE

(Da venerdì 3 luglio fino a domenica 30 agosto 2020, a Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Porto Turistico di Ostia)

Mercoledì 22 Luglio, ore 21.15 a Piazza San Cosimato:

MICHELE PLACIDO, RICCARDO MILANI, PAOLA CORTELLESI e LEANDRO PICCIONI

presentano “Il posto dell’anima” (2003, 102 min), di R.Milani

Giovedì 23 luglio, ore 21.15 a Parco della Cervelletta:

Proiezione in anteprima in versione integrale di

“Liberi e Pensanti. Uno Maggio Taranto”, (2020, 60 min),

di Fabrizio Fichera, Giorgio Testi e Francesco Zippel,

presentato da DIODATO e ROY PACI

Venerdì 24 Luglio, ore 21.15 a Piazza San Cosimato:

LELLO ARENA, omaggio a Massimo Troisi

proiezione di “Scusate il ritardo”, (1982, 112 min), di M.Troisi

Sabato 25 Luglio, ore 21.15 a Parco della Cervelletta:

DENNIS GANSEL presenta il suo film “L’Onda” (Die welle), (2008, 102 min)

Appuntamento in collaborazione con Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma

Domenica 26 Luglio, ore 21.15 a Porto Turistico di Roma:

VALERIO MIELI e ISABELLA RAGONESE

presentano “Dieci Inverni”, (2009, 99 min), di V.Mieli

Nella settimana dal 22 al 26 luglio gli appuntamenti de “Il Cinema in Piazza” vedranno l’arrivo di ospiti in tutte le arene del Piccolo America, da San Cosimato passando per Cervelletta, fino a Ostia, con la partecipazione di protagonisti del cinema internazionale come il regista tedesco Dennis Gansel, che sarà a Tor Sapienza nella serata di sabato 25 luglio in collaborazione con Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, ma anche registi, attori e maestranze della settima arte italiana. Arriveranno infatti a Trastevere Michele Placido, Riccardo Milani e Paola Cortellesi, attesi mercoledì 22 luglio e seguiti il 23 luglioa Cervelletta dall’arrivo di Diodato e Roy Paci. Il ricordo di Massimo Troisi rivivrà nell’omaggio dedicatogli da Lello Arena a San Cosimato, nella serata di venerdì 24 luglio. La settimana sarà chiusa dal regista Valerio Mieli insieme a Isabella Ragonese, ospiti del Porto Turistico di Roma domenica 26 luglio.

Più nello specifico, la programmazione delle tre aree de “Il Cinema in Piazza”, ospiterà da mercoledì 22 fino a domenica 26 luglio, i seguenti ospiti e proiezioni:

Mercoledì 22 luglio a Trastevere Michele Placido, Riccardo Milani, Paola Cortellesi, e Leandro Piccioni presentano “Il posto dell’anima” (2003, 102 min), di R.Milani, mentre sotto il suggestivo casale di Tor Sapienza sarà proiettato “Alps” (2011, 93 min). A Ostia invece, parte il primo appuntamento con la rassegna di Agnés Varda, con la proiezione di “Cléo dalle 5 alle 7“, (1962, 90 min).

Giovedì 23 luglio al Parco della Cervelletta sarà la città di Taranto la protagonista, con la proiezione in anteprima della versione integrale di “Liberi e Pensanti. Uno Maggio Taranto”, (2020, 60 min), docufilm di Fabrizio Fichera, Giorgio Testi e Francesco Zippel, presentato dagli autori a Tor Sapienza insieme a Diodato e Roy Paci. Il documentario che vede la direzione artistica di Michele Riondino insieme a Diodato e Roy Paci, è prodotto da Pulse Films, produzione esecutiva di Martina Zambelletti in collaborazione con Indiana Production.

Nella stessa serata a San Cosimato si proietta “L’Enigma di Kaspar Hauser” (1974, 106 min), di Werner Herzog, mentre sul litorale romano spazio alle risate con “Tre uomini e una gamba” (1997, 98 min), regia di Massimo Venier.

Venerdì 24 luglio a Trastevere Lello Arena omaggerà Massimo Troisi, con la presentazione di “Scusate il ritardo” (1982, 112 min), di M.Troisi. Al Parco della Cervelletta nuovo appuntamento con la rassegna dedicata a Xavier Dolan con la proiezione di “Laurence Anyways” (2012, 159 min), mentre a Ostia ci sarà “Ponyo sulla scogliera” (2008, 100 min), di Hayao Miyazaki.

Sabato 25 luglio spazio al cinema internazionale con l’arrivo a Tor Sapienza del regista tedesco Dennis Gansel, ospite della serata in collaborazione con Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma. In contemporanea a Piazza San Cosimato c’è “Il mio vicino Totoro” (1988, 86 min), di H.Miyazaki, mentre al Porto Turistico di Roma omaggio ad Alberto Sordi con la proiezione di “Un americano a Roma” (1954, 89 min), di Steno.

Domenica 26 luglio si coclude la settimana de “Il Cinema in Piazza” con l’arrivo a Ostia del regista Valerio Mieli insieme a Isabella Ragonese, per la presentazione del film “Dieci Inverni” (2009, 99 min), di V.Mieli. A Trastevere torna la rassegna dedicata a Paolo Virzì, con la proiezione di “N – Io e Napoleone” (2006, 110 min), mentre al Parco della Cervelletta, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura, avrà luogo la proiezione de “I bambini che inseguono le stelle” (2011, 116 min), di Makoto Shinkai.

Prosegue così “Il Cinema in Piazza”, iniziativa organizzata dal Piccolo America con il sostegno di Mibact, Miur e Regione Lazio e di BNL gruppo BNP Paribas, main sponsor storico dell’evento, reso possibile anche grazie al contributo di Poste Italiane, Acea, Camera di Commercio di Roma.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA:

INCONTRI E PROIEZIONI A PIAZZA SAN COSIMATO (TRASTEVERE)

Mercoledì 22 Luglio, ore 21.15: Michele Placido, Riccardo Milani, Paola Cortellesi e Leandro Piccioni presentano “Il posto dell’anima” (2003, 102 min), di R.Milani;

Giovedì 23 Luglio, ore 21.15: Proiezione de “L’Enigma di Kaspar Hauser” (1974, 106 min) di Werner Herzog;

Venerdì 24 Luglio, ore 21.15: Lello Arena, omaggio a Massimo Troisi con la proiezione di “Scusate il ritardo”, (1982, 112 min), di M.Troisi;

Sabato 25 Luglio, ore 21.15: Proiezione de “Il mio vicino Totoro”, di Hayao Miyazaki (1988, 86 min);

Domenica 26 Luglio, ore 21.15: Proiezione di “N – Io e Napoleone” (2006, 110 min), di Paolo Virzì.

INCONTRI E PROIEZIONI AL PARCO DELLA CERVELLETTA (TOR SAPIENZA)

Mercoledì 22 Luglio, ore 21.15: Proiezione di “Alps” (2011, 93 min), di Yorgos Lanthimos;

Giovedì 23 Luglio, ore 21.15: Proiezione in anteprima in versione integrale di”Liberi e Pensanti. Uno Maggio Taranto”, (2020, 60 min), di Fabrizio Fichera, Giorgio Testi e Francesco Zippel e con la presenza di Diodato e Roy Paci. In apertura di serata proiezione di “Caffè corrotto” (2018, 15 min), di Sabrina Podda – S.Volontè;

Venerdì 24 Luglio, ore 21.15: Proiezione di “Laurence Anyways”, di Xavier Dolan (2012, 159 min);

Sabato 25 Luglio, ore 21.15: Dennis Gansel presenta il suo film “L’Onda” (Die welle), (2008, 102 min), serata in collaborazione con Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma;

Domenica 26 Luglio, ore 21.15: Proiezione de “I bambini che inseguono le stelle” (2011, 116 min), di Makoto Shinkai. Serata in collaborazione con Istituto Giapponese di Cultura a Roma.

INCONTRI E PROIEZIONI AL PORTO TURISTICO (OSTIA)

Mercoledì 22 Luglio, ore 21.15: Proiezione di “Cléo dalle 5 alle 7” (1962, 90 min), di Agnès Varda;

Giovedì 23 Luglio, ore 21.15: Proiezione di “Tre uomini e una gamba” (1997, 98 min) di Massimo Venier;

Venerdì 24 Luglio, ore 21.15: Proiezione di “Ponyo sulla scogliera” (2008, 100 min) di Hayao Miyazaki;

Sabato 25 Luglio, ore 21.15: Omaggio ad Alberto Sordi con la proiezione di “Un americano a Roma” (1954, 89 min) di Steno;

Domenica 26 Luglio, ore 21.15: Valerio Mieli e Isabella Ragonese presentano “Dieci Inverni”, (2009, 99 min), di V.Mieli. In apertura, Lorenzo Mannino presenta il corto “I catch you” (2018, 15 min) – CSC Milano.

Piccolo America

www.ilcinemainpiazza.it<http://www.ilcinemainpiazza.it>