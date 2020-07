Anzio, al via il primo dei lavori per la riqualificazione del Quartiere Zodiaco - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, al via il primo dei lavori per la riqualificazione del Quartiere Zodiaco pianificati dall’Amministrazione De Angelis ed inseriti nel Bilancio di Previsione 2019 da un emendamento del Consigliere Comunale, Marco Maranesi

Ad Anzio sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la riqualificazione del Quartiere Zodiaco – Lavinio Stazione, pianificato dall’Amministrazione De Angelis. Il primo lotto dell’intervento prevede uno stanziamento pari a 200.000 euro, a fronte di un investimento complessivo triennale di 600.000 euro, inserito nel Bilancio di Previsione 2019, tramite un emendamento del Consigliere Comunale, Marco Maranesi, delegato dal Sindaco per il Quartiere Zodiaco.

“Il primo lotto dei lavori – afferma il Consigliere Comunale, Marco Maranesi – prevede la sistemazione della strade, dei marciapiedi, dell’arredo urbano e dell’impianto di pubblica illuminazione, lungo Via dell’Acquario, Via del Leone e Via dei Pesci. Inoltre abbiamo previsto la realizzazione di un impianto per la videosorveglianza, con telecamere di nuova generazione ed il posizionamento della fibra ottica a vantaggio del Centro Anziani e dei residenti. Si tratta soltanto del primo step dei lavori del più importante intervento di riqualificazione di un quartiere del nostro territorio. Era un impegno assunto con i cittadini, – conclude il Consigliere Maranesi – reso possibile grazie al voto del Consiglio Comunale, alla collaborazione del Comitato Quartiere Zodiaco presieduto da Carlo Di Paolo, alla determinazione del Vicesindaco, Danilo Fontana ed al fondamentale sostegno del Sindaco, Candido De Angelis”.